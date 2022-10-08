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Руни: У Роналду ещё будет шанс, чтобы вернуться на вершину

08 Октября 2022 • 14:15 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
1 3.55 X 3.60 2 2.03
09.10 21:00

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни оценил выступления нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в текущем сезоне.

Руни сказал Goal.com, что считает Роналду и Лионеля Месси двумя великими игроками за всю историю футбола, но время никого не щадит. Роналду уже не тот, кем он был в 23 года, ему тяжело принять позицию запасного футболиста, но у него обязательно еще будет шанс, чтобы вернуться на самый высокий уровень, добавил наставник.

В текущем сезоне 37-летний португалец забил лишь один мяч и сделал одну голевую передачу в девяти матчах с учетом всех турниров.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ, набрав 12 очков за 7 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ди Си Юнайтед
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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