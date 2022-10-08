Руни: У Роналду ещё будет шанс, чтобы вернуться на вершину

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни оценил выступления нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в текущем сезоне.

Руни сказал Goal.com, что считает Роналду и Лионеля Месси двумя великими игроками за всю историю футбола, но время никого не щадит. Роналду уже не тот, кем он был в 23 года, ему тяжело принять позицию запасного футболиста, но у него обязательно еще будет шанс, чтобы вернуться на самый высокий уровень, добавил наставник.

В текущем сезоне 37-летний португалец забил лишь один мяч и сделал одну голевую передачу в девяти матчах с учетом всех турниров.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ, набрав 12 очков за 7 игр.