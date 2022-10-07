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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг рассказал, почему ван де Бек не попадает в состав «Манчестер Юнайтед»

07 Октября 2022 • 23:44 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
1 3.50 X 3.60 2 2.05
09.10 21:00

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тяжёлом положении полузащитника «красных дьяволов» Донни ван де Бека.

«Он должен набрать форму. Очевидно, что это его недостаток. Он находится здесь уже два с половиной года. У него была предсезонная подготовка, которая прошла вполне нормально, и он ещё получит свои шансы», – ответил тен Хаг на пресс-конференции.

Специалист рассказал, что ему понравилось выступление Донни в поединке с «Брайтоном» на старте сезона Английской премьер-лиги. Тренер «МЮ» также поделился информацией о том, что ван де Бек тренируется индивидуально после мышечной травмы.

Напомним, что тен Хаг уже знаком с полузащитником по работе в «Аяксе», дошедшем до полуфинала Лиги чемпионов в 2019 году.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Донни ван де Бек
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