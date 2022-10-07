Тен Хаг рассказал, почему ван де Бек не попадает в состав «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тяжёлом положении полузащитника «красных дьяволов» Донни ван де Бека.

«Он должен набрать форму. Очевидно, что это его недостаток. Он находится здесь уже два с половиной года. У него была предсезонная подготовка, которая прошла вполне нормально, и он ещё получит свои шансы», – ответил тен Хаг на пресс-конференции.

Специалист рассказал, что ему понравилось выступление Донни в поединке с «Брайтоном» на старте сезона Английской премьер-лиги. Тренер «МЮ» также поделился информацией о том, что ван де Бек тренируется индивидуально после мышечной травмы.

Напомним, что тен Хаг уже знаком с полузащитником по работе в «Аяксе», дошедшем до полуфинала Лиги чемпионов в 2019 году.

