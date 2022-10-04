Беллингем попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По сведениям The United Stand, «красные дьяволы» готовы составить конкуренцию «Реалу», «Челси» и «Ливерпулю» в борьбе за покупку игрока. Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» отложили трансфер Беллингема на следующее лето.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 11 матчей с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал в свой актив одну результативную передачу. Действующий контракт англичанина с «Боруссией» рассчитан до 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Беллингема в 90 миллионов евро.