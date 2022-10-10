Канчельскис: «МЮ» не продлит контракт с Роналду»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах Криштиану Роналду на «Олд Траффорд».

«Думаю, что контракт с ним не продлят. Вероятно, есть какие-то разногласия с новым главным тренером. Скорее всего, скоро его история с «МЮ» завершится. Криштиану не играет в основе, это говорит о том, что тен Хагу он не нужен», – заявил один из лучших игроков в истории «красных дьяволов» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Канчельскиса, Роналду и руководство «МЮ» должны найти договоренность, которая позволит великому футболисту покинуть Англию уже этой зимой. В качестве варианта для продолжения карьеры Криштиану россиянин предложил МЛС.

Напомним, что Роналду планировал покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом, однако не нашёл подходящий вариант. Сообщается, что наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не будет препятствовать его отъезду из клуба.

