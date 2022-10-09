Следующим игроком, который доберётся до 700 голов, должен стать Месси

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и третий гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

Этот гол стал семисотым в карьере Роналду с учетом всех турниров, а также стоит отметить, что Криштиану забивает в высшей лиге одного из семи лучших чемпионов Европы уже двадцать лет кряду - начиная с сезона 2002\2003, когда он забил свои первые голы в составе лиссабонского «Спортинга».

Ну а следующим игроком, который доберется до 700 голов в своей карьере, должен стать Лионель Месси. На данный момент у него 691 гол. Скорее всего, до 700-го мяча Лео доберется уже в нынешнем сезоне.