Хвича: «Роналду – мой кумир»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является его кумиром.

«Роналду – мой кумир, хотя моим первым любимым игроком «Реала» был Гути. Когда я играл на улице со своими друзьями, я всегда надевал белую футболку и подписывал её сзади фамилией Роналду», – цитирует Кварацхелию Il Corriere dello Sport.

Напомним, что Хвича Кварацхелия в новом сезоне отметился за «Наполи» шестью голами и тремя результативными передачами во всех турнирах. Полузащитник уже попал на радары ведущих европейских грандов.

Ранее Хвича выступал в России в составе московского «Локомотива» и казанского «Рубина».