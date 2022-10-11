Сунесс: «Роналду может сесть в комнате с кем угодно и сказать: «Я лучший игрок всех времен»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался о величии португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду может сесть в одной комнате с кем угодно и сказать: «Я лучший игрок всех времен». Я всегда склонялся к Месси. Он сейчас трудится в Лиге 1, доказывал свой уровень в Испании и в Лиге чемпионов. Но Криштиану делал это в нескольких топ-лигах, а именно в Испании, Италии и Англии», – заявил экс-игрок «мерсисайдцев», чьи слова приводит talkSPORT.

Напомним, что Роналду в текущем сезоне забил лишь один гол в рамках Английской премьер-лиги, редко выходя в основном составе «Манчестер Юнайтед».

