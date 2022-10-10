«Манчестер Юнайтед» повторил клубный рекорд в матче против «Эвертона»

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота. Как оказалось, в этом матче случилось повторение рекорда «Манчестер Юнайтед» - это была 38-я победа в рамках АПЛ над «Эвертоном», никто другой не проигрывал так часто «красным дьяволам» - никто, кроме «Эвертона», а также «Тоттенхэма».

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ньюкаслом».