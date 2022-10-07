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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду, но не хочет отпускать португальца в январе

07 Октября 2022 • 11:42 Комментировать (2)
Эвертон
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Манчестер Юнайтед
1 3.55 X 3.55 2 2.05
09.10 21:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не намерен отпускать нападающего Криштиану Роналду в январское трансферное окно. Напомним, португалец лишь однажды вышел в стартовом составе своей команды в новом сезоне Английской премьер-лиги.

Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду. Нидерландец осознаёт, что Криштиану хочет стабильно выходить в стартовом составе, но при этом тренер не хочет отпускать футболиста в январское трансферное окно, так как руководство уже дало понять, что зимой клуб не будет активничать на рынке. Об этом сообщает журналист ESPN Роб Доусон.

В новом сезоне Роналду отметился лишь одним забитым мячом, который пришёлся на игру Лиги Европы с «Шерифом».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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ингерман
07 Октября 2022 в 11:57
ай цвецная борада ревнуец.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
07 Октября 2022 в 11:45
Они явно любовники... А-ха-ха-ха...
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