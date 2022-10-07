Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду, но не хочет отпускать португальца в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не намерен отпускать нападающего Криштиану Роналду в январское трансферное окно. Напомним, португалец лишь однажды вышел в стартовом составе своей команды в новом сезоне Английской премьер-лиги.

Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду. Нидерландец осознаёт, что Криштиану хочет стабильно выходить в стартовом составе, но при этом тренер не хочет отпускать футболиста в январское трансферное окно, так как руководство уже дало понять, что зимой клуб не будет активничать на рынке. Об этом сообщает журналист ESPN Роб Доусон.

В новом сезоне Роналду отметился лишь одним забитым мячом, который пришёлся на игру Лиги Европы с «Шерифом».