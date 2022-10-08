Скауты «Барселоны» изучают защитника «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот входит в список трансферных целей «Барселоны».

Об интересе каталонского клуба к португальцу уже сообщалось ранее. Информацию подтвердил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, также добавивший, что «Барселона» уже отправила скаутов для изучения способностей Далота. 23-летний латераль – один из приоритетных вариантов «сине-гранатовых» для усиления правого края обороны следующим летом.

Диогу Далот провёл десять матчей за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, отметившись двумя голевыми передачами. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 28 млн евро.