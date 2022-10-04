Фердинанд: Нельзя держать Роналду на скамейке, ведь он лучший бомбардир

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду.

Фердинанд сказал FIVE, что нельзя держать на скамейке запасных лучшего бомбардира, который забивает по 25 мячей за сезон, ведь самое сложное в футболе — это забивать голы, а Роналду делает это отлично, возможно, лучше всех остальных.

В текущем сезоне 37-летний форвард принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 12 очков после семи матчей.