«Манчестер Юнайтед» - первый клуб АПЛ, одержавший 100 волевых побед

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота. А вот открыли счёт «ириски», причем уже на шестой минуте игры.

В результате оказалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу, и она стала сотой в истории выступлений клуба в АПЛ. «МЮ» - первый клуб, который одержал сто волевых побед. Следующим в этой классификации идет «Тоттенхэм», у него 96 волевых побед, далее «Ливерпуль» с 85-ю, «Челси» с 84-мя победами и «Арсенал» с 79-ю волевыми победами.