Роналду забивает уже 20 сезонов подряд в чемпионате

В матче десятого тура между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» в первом тайме были забиты уже три мяча, и третий записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

Этот гол стал семисотым в карьере Роналду с учетом всех турниров, а также стоит отметить, что Криштиану забивает в высшей лиге одного из семи лучших чемпионов Европы уже двадцать лет кряду - начиная с сезона 2002\2003, когда он забил свои первые голы в составе лиссабонского «Спортинга».

Следить за событиями матча между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.