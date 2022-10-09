Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду за 11 миллионов евро

09 Октября 2022 • 10:37 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
1 3.55 X 3.60 2 2.05
Через 10 ч. 8 мин.

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду грядущей зимой за 11 миллионов евро, сообщает Daily Star.

По информации источника, главным претендентом на 37-летнего форварда является «Интер Майами». Ранее сообщалось, что американский клуб готов платить Роналду 34 миллиона евро в год.

Несмотря на то, что действующий контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года, Роналду неоднократно изъявлял желание покинуть команду в самое ближайшее время. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.10.22 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
1.85 3.85 4.20
Видео
09.10.22 в 16:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Лидс Лидс
2.05 3.60 3.65
Видео
09.10.22 в 18:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
2.75 3.45 2.60
Видео
09.10.22 в 21:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.10 3.85 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду за 11 миллионов евро
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» поборется с «Ливерпулем» за полузащитника сборной Англии
09:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о взаимодействии де Брёйне и Холанна
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на игрока сборной Англии с ценником 80 миллионов евро
08:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я недоволен Холанном, он забил всего один гол, а не три»
07:57 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Мне нравится побеждать, поэтому играю за «МЮ»
02:27 · Англия. Премьер-лига
Команды Конте не проиграли ни одного из последних 54 матчей АПЛ, когда вели в счёте к перерыву
02:14 · Англия. Премьер-лига
Магуайр получил отдых, чтобы «очистить голову» 1
01:06 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Тен Хаг очень чётко доносит свои идеи»
00:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, как изменился футбол за время его пребывания в «Ливерпуле»
08 Октября
23:37 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Могу сыграть даже в воротах»
23:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» впервые с 2001 года забил в двух матчах кряду четыре мяча
22:50 · Англия. Премьер-лига
Диего Коста: «У меня нет проблем с болельщиками «Челси»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Барселоны» изучают защитника «Манчестер Юнайтед»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Несправедливый результат»
Все новости
Рекомендуем