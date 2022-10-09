«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду за 11 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с португальским нападающим Криштиану Роналду грядущей зимой за 11 миллионов евро, сообщает Daily Star.

По информации источника, главным претендентом на 37-летнего форварда является «Интер Майами». Ранее сообщалось, что американский клуб готов платить Роналду 34 миллиона евро в год.

Несмотря на то, что действующий контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года, Роналду неоднократно изъявлял желание покинуть команду в самое ближайшее время. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.