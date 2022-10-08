Антони: «Не стоит опускать головы из-за одного поражения против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони призвал своих одноклубников достойно ответить на поражение против «Манчестер Сити» в последнем туре Английской премьер-лиги. Напомним, «красные дьяволы» проиграли на выезде 3:6.

«Мы не должны опускать головы из-за одного поражения против «Манчестер Сити». Это всего лишь один результат. К сожалению, мы проиграли этот матч, но зато обыграли «Ливерпуль» и лидеров таблицы в лице «Арсенала», – цитирует Антони официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Свой следующий матч в чемпионате Англии «красные дьяволы» проведут на выезде против «Эвертона».