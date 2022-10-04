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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ван де Бека

04 Октября 2022 • 20:33 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
1 3.65 X 3.65 2 2.00
09.10 21:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. По информации 90min, боссы «красных дьяволов» сообщили представителю игрока о том, что готовы отпустить хавбека, если поступит предложение.

Источник сообщает, что 25-летний нидерландец может перейти в «Аякс» или ПСВ на правах аренды. Ранее появилась информация, что в подписании ван де Бека также заинтересованы «Интер» и «Лестер».

В текущем сезоне игрок принял участие лишь в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых провел на поле всего 19 минут и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аякс Лестер Манчестер Юнайтед ПСВ Донни ван де Бек
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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