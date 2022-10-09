Юбилейный гол Роналду принёс «МЮ» волевую победу над «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» после фиаско в дерби исправился в матче с «Эвертоном» в девятом туре Премьер-лиги. Неплохо играющий в последних поединках коллектив из Ливерпуля сегодня подкачал, хотя и быстро забил с единственного, как потом оказалось, удара в створ. Алекс Айуоби наказал Каземиро за потерю мяча и пробил впритирку со штангой. Вскоре Антони получил пас вразрез, обыграл голкипера и покатил мяч в сетку. А победный мяч на счета Криштиану Роналду перед свистком на перерыв, португалец отличился в 700-й раз на клубном уровне. Роналду в концовке ассистировал Маркусу Рэшфорду, но тот гол отменили из-за игры рукой у форварда.

«МЮ» с 15 очками взобрался на пятое место, его соперник (10) делит 10-е место.