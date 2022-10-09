Юбилейный гол Роналду принёс «МЮ» волевую победу над «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» после фиаско в дерби исправился в матче с «Эвертоном» в девятом туре Премьер-лиги. Неплохо играющий в последних поединках коллектив из Ливерпуля сегодня подкачал, хотя и быстро забил с единственного, как потом оказалось, удара в створ. Алекс Айуоби наказал Каземиро за потерю мяча и пробил впритирку со штангой. Вскоре Антони получил пас вразрез, обыграл голкипера и покатил мяч в сетку. А победный мяч на счета Криштиану Роналду перед свистком на перерыв, португалец отличился в 700-й раз на клубном уровне. Роналду в концовке ассистировал Маркусу Рэшфорду, но тот гол отменили из-за игры рукой у форварда.
«МЮ» с 15 очками взобрался на пятое место, его соперник (10) делит 10-е место.
Протокол игры
|(1:0) Айуоби Алекс5'
|15'Антони (1:1)
|44'Роналду Криштиану (1:2)
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус75' (Гарнер Джеймс (75') •Коди Конор•Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Айуоби Алекс•Гуэйе Идрисса76' (Калверт-Льюин Доминик (76') •Онана Амаду• 51'Гордон Энтони 63'67' (Макнил Дуайт (67') •Мопе Нил84' (Рондон Саломон (84') •Грэй Демарай
Запасные: Бегович Асмир•Дэвис Том•Джон Кайл•Кин Майкл•Винагре Рубен
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Мартинес Лисандро•Шоу Люк•Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан83' (Мактоминай Скотт (83') • 85'Антони•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Марсьяль Антони29' (Роналду Криштиану (29')
09 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
первый тайм понравился, во втором будто бы физически подсели, но главное - победа, ибо конкуренты очки в этом туре не теряли.
Каз однозначно > Мака, но брака тоже достаточно.
GGMU!!!
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