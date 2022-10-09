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Юбилейный гол Роналду принёс «МЮ» волевую победу над «Эвертоном»

09 Октября 2022 • 22:54 Комментировать (3)
Эвертон
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» после фиаско в дерби исправился в матче с «Эвертоном» в девятом туре Премьер-лиги. Неплохо играющий в последних поединках коллектив из Ливерпуля сегодня подкачал, хотя и быстро забил с единственного, как потом оказалось, удара в створ. Алекс Айуоби наказал Каземиро за потерю мяча и пробил впритирку со штангой. Вскоре Антони получил пас вразрез, обыграл голкипера и покатил мяч в сетку. А победный мяч на счета Криштиану Роналду перед свистком на перерыв, португалец отличился в 700-й раз на клубном уровне. Роналду в концовке ассистировал Маркусу Рэшфорду, но тот гол отменили из-за игры рукой у форварда.

«МЮ» с 15 очками взобрался на пятое место, его соперник (10) делит 10-е место.

Протокол игры  
Эвертон1:2Манчестер Юнайтед
(1:0) Айуоби Алекс5'  
  15'Антони (1:1)
  44'Роналду Криштиану (1:2)
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 75' (Гарнер Джеймс ( 75') Коди КонорТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийАйуоби АлексГуэйе Идрисса 76' (Калверт-Льюин Доминик ( 76') Онана Амаду  51'Гордон Энтони  63' 67' (Макнил Дуайт ( 67') Мопе Нил 84' (Рондон Саломон ( 84') Грэй Демарай
Запасные: Бегович АсмирДэвис ТомДжон КайлКин МайклВинагре Рубен
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторМартинес ЛисандроШоу ЛюкКаземиро КарлосЭриксен Кристиан 83' (Мактоминай Скотт ( 83'  85') АнтониФернандеш БрунуРэшфорд МаркусМарсьяль Антони 29' (Роналду Криштиану ( 29')
Запасные: Варан РафаэльПельистри ФакундоХитон ТомМаласиа ТиреллФред СантосСанчо ДжедонЭланга Энтони
09 октября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Element-22
09 Октября 2022 в 23:15
наконец-то попал...
первый тайм понравился, во втором будто бы физически подсели, но главное - победа, ибо конкуренты очки в этом туре не теряли.
Каз однозначно > Мака, но брака тоже достаточно.
GGMU!!!
ilinoize
09 Октября 2022 в 23:04
Такие новости нельзя постить, а то у Алекса и его секты начнет полыхать.
Dаvid MU
09 Октября 2022 в 22:57
Раз в год и палка стреляет))) за 8 матч и 1 гол, ладно хоть победный сделал
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