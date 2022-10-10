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Тен Хаг: «От игроков требовалась реакция на поражение от «Манчестер Сити», и она последовала»

10 Октября 2022 • 00:00 Комментировать (1)
Эвертон
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота. Отыграться «Эвертон» так и не сумел, и наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен итогами матча.

- После поражения от «Манчестер Сити» нужна была реакция игроков, и я ее увидел. Она была видна еще на Кипре, сегодня было важно хорошо закончить неделю, что мы и сделали. Мы растем как команда. Есть простор для улучшения, но первый тайм уже был очень хорош. Мы контролировали игру как с мячом, так и без мяча. Как на Кипре, так и тут, мы оказались в роли отыгрывающихся, но не изменили своему плану и победили. Это важно, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Октября 2022 в 00:49
Таблетку чтоль дал им?... Хе-хе..
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