Тен Хаг объяснил решение «Манчестер Юнайтед» потренироваться на Кипре

В четверг «Манчестер Юнайтед» проводил гостевой матч Лиги Европы против «Омонии». После игры «красные дьяволы» решили потренироваться на Кипре. Рулевой команды Эрик тен Хаг дал комментарий на этот счёт.

«Так было лучше для восстановления. Между матчами важны сон, еда и отдых. Здесь мы максимально отдохнули, хорошо поели, насладились солнцем. Мы получили фактор «Э», фактор энергии, это нам поможем перед следующим матчем», - сказал тен Хаг пресс-службе клуба.

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Эвертона». Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.