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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду – в запасе на матч с «Эвертоном»

09 Октября 2022 • 20:02 Комментировать (2)
Эвертон
1:1
Манчестер Юнайтед
1 3.70 X 3.70 2 2.05
1-й тайм

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» будет проводить гостевой матч чемпионата Англии против «Эвертона». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Alex1972
09 Октября 2022 в 20:34
Готовится к МЛС.. Хе..
Misha_diablo_football
09 Октября 2022 в 20:22
заколебали статьи в таком духе, Роналду (или Месси) не попал туда, не засыпает, сядет на голевую диету и т.п...
Ну когда же вы поймете что их эра уже давно прошла...
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Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
3
2
2.65 3.70 2.65
Видео
41 мин
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1
1
3.70 3.70 2.05
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10.10.22 в 22:00
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