​Роналду – в запасе на матч с «Эвертоном»

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» будет проводить гостевой матч чемпионата Англии против «Эвертона». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:
Де Хеа, Далот, Линделоф, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.
Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке для запасных.
Матч Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Ну когда же вы поймете что их эра уже давно прошла...
Бан пользователя