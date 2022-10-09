​Роналду – в запасе на матч с «Эвертоном»

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» будет проводить гостевой матч чемпионата Англии против «Эвертона». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Эриксен, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч Английской премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 21:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.