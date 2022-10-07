Мбаппе, Месси и Роналду - лидеры по заработку в футбольном мире

Несмотря на то, что легендарные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду постепенно сдают позиции и не могут считаться сильнейшими в мире в данный момент, они все равно зарабатывают невероятные деньги - больше 100 млн евро в год. Такие данные приводит Forbes.

Нападающий «ПСЖ» получает 66,6 млн евро в сезон по контракту с клубом, а также 56,4 миллиона от рекламы и т.д, суммарно 123 миллиона (здесь и дальше суммы до вычета налогов). Роналду на третьей строчке с показателем в 102,5 млн евро (41+61,5). А лидеров рейтинга стал одноклубник Месси, Килиан Мбаппе - 131,2 млн евро (112+19,8).

В десятку вошли Неймар «(ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Эден Азар («Реал»), Андрес Иньеста («Виссел Кобе») и Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).