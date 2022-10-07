Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мбаппе, Месси и Роналду - лидеры по заработку в футбольном мире

07 Октября 2022 • 18:24 Комментировать (1)
Реймс
...
ПСЖ
1 7.20 X 5.30 2 1.40
08.10 22:00

Несмотря на то, что легендарные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду постепенно сдают позиции и не могут считаться сильнейшими в мире в данный момент, они все равно зарабатывают невероятные деньги - больше 100 млн евро в год. Такие данные приводит Forbes.

Нападающий «ПСЖ» получает 66,6 млн евро в сезон по контракту с клубом, а также 56,4 миллиона от рекламы и т.д, суммарно 123 миллиона (здесь и дальше суммы до вычета налогов). Роналду на третьей строчке с показателем в 102,5 млн евро (41+61,5). А лидеров рейтинга стал одноклубник Месси, Килиан Мбаппе - 131,2 млн евро (112+19,8).

В десятку вошли Неймар «(ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Эден Азар («Реал»), Андрес Иньеста («Виссел Кобе») и Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕЙМС ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
07 Октября 2022 в 18:41
А потом удивляемся почему нет лекарств от той или иной болезни)
Покажите мне академика или врача с таким же доходом в год!
Возможно, они заслужили такой доход, но мир сбрендил все таки!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.10.22 в 17:00
Челси Челси
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.40 4.80 8.20
Видео
08.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Саутгемптон Саутгемптон
1.16 8.80 16.00
Видео
08.10.22 в 17:00
Борнмут Борнмут
Лестер Лестер
3.25 3.65 2.19
Видео
08.10.22 в 17:00
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
1.92 3.75 3.95
Видео
08.10.22 в 19:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.65 3.55 2.06
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
16:33 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола раскрыл секрет Холанна 1
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Все «новые Месси» провалились» 1
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Марш может сменить «Лидс» на другой клуб АПЛ
15:51 · Англия. Премьер-лига
​У «Реала» есть план по подписанию Холанна 1 слухи
15:25 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Не буду отвечать на вопросы о Холанне»
15:20 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Сказал агенту, что «Челси» нельзя отказывать»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Бывший технический директор «РБ Лейпцига» Вивелл перейдёт на работу в «Челси»
14:17 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Вижу свет в конце тоннеля» 2
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Мне всегда нравился Жезус» 1
13:54 · Англия. Премьер-лига
Купер продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2025 года
13:36 · Англия. Премьер-лига
Вивелл покинул пост технического директора «РБ Лейпцига», его связывают с работой в «Челси»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «То, что Зиеш сидит на скамейке – это несчастье для всего футбола»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Челси» – фавориты в борьбе за Беллингема
12:33 · Англия. Премьер-лига
Далот – о победе над «Омонией»: «Замены сделали разницу»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду, но не хочет отпускать португальца в январе 4
Все новости
Рекомендуем