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Невилл: Де Хеа не задержится в «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

04 Октября 2022 • 17:04 Комментировать (1)
Эвертон
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Манчестер Юнайтед
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09.10 21:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможном уходе голкипера Давида де Хеа из английского гранда.

«Я подозреваю, что карьера Давида де Хеа в «Юнайтед» будет недолгой при Эрике тен Хаге», — сказал Невилл Goal.

Этот тренер опирается на свою философию игры, при которой вратарь и защитники должны разыгрывать мяч с рискованными передачами в центр поля, как это делает Эдерсон Мораес в «Манчестер Сити», отметил эксперт.

В текущем сезоне де Хеа провел 9 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 15 голов и три раза сохранил свои ворота «сухими». Действующий контракт голкипера с «МЮ» истекает в конце июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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SdetstvazaParmu
04 Октября 2022 в 17:18
С этим лысым философским дубом мало кто задержится
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