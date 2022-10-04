Невилл: Де Хеа не задержится в «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о возможном уходе голкипера Давида де Хеа из английского гранда.

«Я подозреваю, что карьера Давида де Хеа в «Юнайтед» будет недолгой при Эрике тен Хаге», — сказал Невилл Goal.

Этот тренер опирается на свою философию игры, при которой вратарь и защитники должны разыгрывать мяч с рискованными передачами в центр поля, как это делает Эдерсон Мораес в «Манчестер Сити», отметил эксперт.

В текущем сезоне де Хеа провел 9 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 15 голов и три раза сохранил свои ворота «сухими». Действующий контракт голкипера с «МЮ» истекает в конце июня 2023 года.