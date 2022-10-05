Тен Хаг: «Поражение в дерби? Мы проанализируем и сделаем выводы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в дерби против «Манчестер Сити». Напомним, «красные дьяволы» уступили на выезде со счётом 3:6.

«Поражение в манчестерском дерби? Мы проанализируем матч и сделаем свои выводы. Это была проверка, которая показала нам реальное положение дел», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Омонией».

В следующем туре Английской премьер-лиги «красные дьяволы» сыграют против «Эвертона» на выезде. Напомним, что «Манчестер Юнайтед» проиграл уже три матча на старте сезона в чемпионате Англии.