Рондон отказался от выгодного предложения из ОАЭ

Форвард «Эвертона» Саломон Рондон не пожелал покидать Англию.

В подписании 33-летнего игрока был заинтересован клуб «Шарджа», представляющий ОАЭ, однако венесуэлец, как сообщает издание Mirror, отклонил выгодное предложение, решив продолжить борьбу за место в стартовом составе «ирисок».

Ранее состав «Шарджи» усилил другой футболист «Эвертона» – бразильский полузащитник Аллан.

Саломон Рондон появился на поле в пяти матчах ливерпульского коллектива в текущем розыгрыше Премьер-лиги, но лишь однажды был выпущен Френком Лэмпардом в стартовом составе. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года.