​У Роналду нет проблем с тен Хагом

Информация о том, что Криштиану Роналду недоволен работой под руководством Эрика тен Хага, не находит подтверждения. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил Caught Offside о том, что между звёздным португальским форвардом и голландским тренером нет никаких проблем.

По данным Романо, футболисты «Манчестер Юнайтед» хорошо относятся к тен Хагу и понимают, что тренеру нужно время для реализации своего проекта.

В воскресенье вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Эвертона». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.