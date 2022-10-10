Тен Хаг: «Счастлив за Роналду»

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота. Успех своего игрока прокомментировал наставник команды - Эрик тен Хаг.

- Очевидно, что это выдающееся достижение. Мои поздравления Криштиану. Я счастлив за него. Это также был его первый гол в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, и я надеюсь, он поможет ему забивать и впредь, - цитирует специалиста BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ньюкаслом».