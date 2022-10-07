Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе из-за отсутствия интереса

По информации ESPN, Криштиану Роналду не покинет «Манчестер Юнайтед» в январе.

Сообщается, что причиной, по которой великий португалец может остаться на «Олд Траффорд» до конца сезона является отсутствие интереса к футболисту. Отметим, что наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не будет препятствовать возможному отъезду Роналду в другую команду.

Напомним, что Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце межсезонья 2021 года. В нынешнем сезоне португалец забил лишь один мяч, ни разу не отличившись в рамках Английской премьер-лиги.