Роналду надеется, что успешное выступление на чемпионате мира повысит его шансы сменить команду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен сменить команду грядущей зимой, сообщает журналист Джейсон Барт.

По информации источника, португальский форвард надеется, что будет получать больше игрового времени перед чемпионатом мира, который пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. А успешное выступление на мундиале повысит его шансы на переход в другой клуб.

В текущем сезоне 37-летний Роналду провёл в составе манкунианцев восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.