Крылатые выражения Моуринью и Фергюсона вошли в Оксфордский словарь английского языка

Цитаты бывших наставников ведущих английских клубов Жозе Моуринью и Алекса Фергюсона появились в Оксфордском словаре английского языка после последнего обновления.

В словарь вошла фраза Ферги «squeaky bum time» (в переводе с английского - «время пискливых лодырей») и выражение Особенного «park the bus» («припарковать автобус»).

Сэр Алекс Фергюсон закончил карьеру в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» девять лет назад и запомнился как самый титулованный тренер в истории британского футбола. Жозе Моуринью продолжает тренерскую деятельность, в данный момент являясь наставником итальянской «Ромы».