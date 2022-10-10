Бруну Фернандеш: «Будем продолжать в том же духе»

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота. Успех своей команды прокомментировал другой португальский футболист команды - Бруну Фернандеш.

- Мы очень хорошо защищались. Тем не менее, получили гол из ничего, но все равно, очень прилично провели первый тайм. Конечно, в конце матча могли бы сыграть и получше, но выстояли и вернулись на победный путь. Надо продолжать в том же духе, - цитирует полузащитника BT Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ньюкаслом».