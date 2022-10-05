Тен Хаг: «Есть оптимизм, что Варан быстро вернётся в строй, Магуайру понадобится больше времени»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал кадровые проблемы команды накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Омонией».

«Есть оптимизм, что Варан быстро вернётся в строй после травмы, Магуайру понадобится немного больше времени», – сказал тен Хаг на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы с «Омонией».

Помимо Варана и Магуайра «Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать в ближайшем матче на Аарона Уан-Биссаку и Донни ван де Бека. «Красные дьяволы» проиграли уже 4 матча на старте сезона во всех турнирах.

В последнем матче Лиги Европы манкунианцы обыграли на выезде «Шериф».