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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» - самая пропускающая команда АПЛ на выезде в 2022 году

10 Октября 2022 • 02:37 Комментировать
Эвертон
1:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

А вот открыли счёт «ириски», причем уже на шестой минуте игры. Как оказалось, «Манчестер Юнайтед» - сама пропускающая команда английской Премьер-лиги в 2022 году. Она пропустила 34 гола в выездных матчах. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча
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