«Манчестер Юнайтед» - самая пропускающая команда АПЛ на выезде в 2022 году

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

А вот открыли счёт «ириски», причем уже на шестой минуте игры. Как оказалось, «Манчестер Юнайтед» - сама пропускающая команда английской Премьер-лиги в 2022 году. Она пропустила 34 гола в выездных матчах. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Ньюкаслом».