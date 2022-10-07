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Роналду считает тен Хага упрямым догматиком

07 Октября 2022 • 22:57 Комментировать (1)
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
1 3.50 X 3.60 2 2.05
09.10 21:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не в восторге от тренерского подхода Эрика тен Хага.

У 37-летнего футболиста часто возникают вопросы к наставнику относительно тренировочного процесса и тактики команды – португалец уверен, что «Манчестер Юнайтед» должен играть иначе, докладывает журналист Данкан Кастлс. Форвард считает, что голландец слишком упрям и чрезмерно привязан к подходу, который принёс ему успех в амстердамском «Аяксе».

Криштиану Роналду сыграл девять матчей за «красных дьяволов» в нынешнем сезоне, по разу отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Октября 2022 в 23:11
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