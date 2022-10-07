Роналду считает тен Хага упрямым догматиком

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не в восторге от тренерского подхода Эрика тен Хага.

У 37-летнего футболиста часто возникают вопросы к наставнику относительно тренировочного процесса и тактики команды – португалец уверен, что «Манчестер Юнайтед» должен играть иначе, докладывает журналист Данкан Кастлс. Форвард считает, что голландец слишком упрям и чрезмерно привязан к подходу, который принёс ему успех в амстердамском «Аяксе».

Криштиану Роналду сыграл девять матчей за «красных дьяволов» в нынешнем сезоне, по разу отметившись голом и результативной передачей.