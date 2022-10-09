Роналду забил свой 700-й гол в карьере

В матче десятого тура между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» в первом тайме были забиты уже три мяча, и третий записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

Этот гол стал семисотым в карьере Роналду с учетом всех турниров, Криштиану долго ждал этого, свой предыдущий гол он забил в Лиге Европы в ворота тираспольского «Шерифа» в середине сентября.

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