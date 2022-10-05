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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

4 игрока «МЮ» не тренировались с командой сегодня утром

05 Октября 2022 • 12:03 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
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09.10 21:00

Сразу 4 игрока «Манчестер Юнайтед» пропустили сегодняшнюю тренировку команды накануне матча Лиги Европы с «Омонией». Речь идёт о капитане Гарри Магуайре, Рафаэле Варане, Аароне Уан-Биссаке и Донни ван де Беке.

Все перечисленные футболисты пропустили последний матч «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», где «красные дьяволы» уступили на выезде со счётом 3:6. Из травмированных игроков основным является только Варан, который отвоевал место в старте после второго тура АПЛ, где «Манчестер Юнайтед» с Гарри Магуайром в основе проиграл 0:4.

Свой следующий матч в чемпионате Англии «красные дьяволы» проведут на выезде против «Эвертона», у которого две победы подряд в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Гарри Магуайр Донни ван де Бек Аарон Уан-Биссака
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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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