4 игрока «МЮ» не тренировались с командой сегодня утром

Сразу 4 игрока «Манчестер Юнайтед» пропустили сегодняшнюю тренировку команды накануне матча Лиги Европы с «Омонией». Речь идёт о капитане Гарри Магуайре, Рафаэле Варане, Аароне Уан-Биссаке и Донни ван де Беке.

Все перечисленные футболисты пропустили последний матч «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», где «красные дьяволы» уступили на выезде со счётом 3:6. Из травмированных игроков основным является только Варан, который отвоевал место в старте после второго тура АПЛ, где «Манчестер Юнайтед» с Гарри Магуайром в основе проиграл 0:4.

Свой следующий матч в чемпионате Англии «красные дьяволы» проведут на выезде против «Эвертона», у которого две победы подряд в АПЛ.