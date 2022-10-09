Скоулз рассказал, когда Роналду может забить первый гол в АПЛ

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз верит в то, что нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду сможет отметиться забитым мячом во встрече с «Эвертоном».

«Роналду очень сильно не везло в матче Лиги Европы, но когда-то это должно закончиться. Если в поединке с «Эвертоном» у Криштиану будет момент, он обязательно реализует его», - передает слова Скоулза Eurosport.

Матч пройдет в Ливерпуле сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше АПЛ Роналду провел шесть матчей, не отметившись забитыми мячами.