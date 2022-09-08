В июне мы уже сообщали о том, что нижегородский «Пари НН» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику хорватского клуба «Шибеник» - Марио Чуричу. Но в итоге он решил перейти не в «Пари НН», а в московское «Торпедо». Сообщение о контракте с Чуричем появилось на официальном сайте московского клуба.

Ранее, помимо «Шибеника», родившийся в 1998 году футболист выступал также за «Солин» и «Хайдук», также лишь у себя на родине.

Свой следующий матч в российской Премьер-лиге московское «Торпедо» проведет против «Урала», это случится 11 сентября. Эти две команды замыкают турнирную таблицу РПЛ.