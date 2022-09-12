Колыванов оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

Футбольный тренер Игорь Колыванов, ранее работавший в московском «Торпедо», высказался текущем положении «автозаводцев» в Российской премьер-лиге. В последнем матче столичный коллектив потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 0:2.

«Торпедо» идет на последнем месте. Вылезать из такой ямы очень тяжело. Но еще ничего не потеряно, есть команды, с которыми «Торпедо» может играть и побеждать», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

После девяти сыгранных туров в активе «Торпедо» всего одно очко. Команда отстает от идущего на предпоследнем месте «Урала» на три балла.

В десятом туре чемпионата России «автозаводцы» на домашнем стадионе примут одного из лидеров – московский ЦСКА.