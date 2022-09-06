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«Локомотив» готов выкупить Кузьмичёва

 
06 Сентября 2022 • 20:51 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Мы уже сообщали о том, что московский «Локомотив» собирается арендовать оборонца «Урала» Ивана Кузьмичева, который в этом году стабильно выступает в основе уральской команды, несмотря на молодость - ему 21 год.

Но, как уточняет сейчас издание «Спорт-экспресс», «Локомотив» готов полностью выкупить игрока молодежной сборной России за полтора миллиона евро. Сделка может состояться уже в самые ближайшие дни.

После неудачного начала сезона «Локомотив» смог одержать две победы кряду и поднялся в турнирной таблице до девятого места, но свой последний матч с «Ахматом» снова проиграл.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Иван Кузьмичёв
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