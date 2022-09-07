Урунов — о первой тренировке в «Урале»: «Видно, что в команде хорошая атмосфера»

Новичок «Урала» Остон Урунов поделился эмоциями от первой тренировки в составе екатеринбургской команды.

«Впечатления отличные. Правда, я тут никого не знаю. Но видно, что в команде хорошая атмосфера. В «Урале» стабильная команда. В Екатеринбурге хороший стадион, хорошие болельщики», — цитирует Урунова пресс-служба «Урала».

Напомним, 2 сентября нынешнего года 21-летний Урунов покинул московский «Спартак» и в этот же день подписал двухлетнее соглашение с «Уралом».

Свой следующий матч «Урал» проведёт 11 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени. По словам Урунова, он будет готов принять участие в этой игре.