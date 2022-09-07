Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Урунов — о первой тренировке в «Урале»: «Видно, что в команде хорошая атмосфера»

 
07 Сентября 2022 • 10:50 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Новичок «Урала» Остон Урунов поделился эмоциями от первой тренировки в составе екатеринбургской команды.

«Впечатления отличные. Правда, я тут никого не знаю. Но видно, что в команде хорошая атмосфера. В «Урале» стабильная команда. В Екатеринбурге хороший стадион, хорошие болельщики», — цитирует Урунова пресс-служба «Урала».

Напомним, 2 сентября нынешнего года 21-летний Урунов покинул московский «Спартак» и в этот же день подписал двухлетнее соглашение с «Уралом».

Свой следующий матч «Урал» проведёт 11 сентября против «Торпедо». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени. По словам Урунова, он будет готов принять участие в этой игре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Остон Урунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
10:50 · Россия. Премьер-лига
Урунов — о первой тренировке в «Урале»: «Видно, что в команде хорошая атмосфера»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Норвегии рассказал, что никто в стране не поддерживает решение Норманна перейти в «Динамо»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Торпедо»: «Когда пришёл Геркус, всё стало рушиться на глазах»
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нацелился на бразильского полузащитника
09:44 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили переговоры со «Спартаком» по трансферу Мевли
09:38 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» близок к трансферу экс-игрока «Зенита»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Куленович не перейдёт в РПЛ»
09:15 · Россия. Премьер-лига
Терюшков считает, что у Норманна не возникнет проблем с получением российского паспорта
06:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Травма Мартинса - шанс для Умярова»
03:43 · Россия. Премьер-лига
Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате
03:24 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Жаль Василенко, он проделал огромную работу»
02:36 · Россия. Премьер-лига
Ловчев нахваливает футбол «Спартака»: «Лучший за последнее время»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Мамаев ещё не принял решения о завершении карьеры
06 Сентября
22:12 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил на слухи о возможном возвращении в «Локомотив» 1
21:02 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Стандарда» Абдул Тапсоба отказал «Сочи» ради клуба из Бельгии эксклюзив
Все новости
Рекомендуем