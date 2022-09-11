Тарханов считает, что «Торпедо» покинет РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о выступлении «Торпедо» в РПЛ.

«У «Торпедо» очень много проблем. Не знаю, как они будут их решать. Будущее «автозаводцев» очень мрачное. Думаю, «Торпедо» вылетит из РПЛ», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Московский клуб уступил «Уралу» со счетом 0:2 в матче 9-го тура чемпионата России. Таким образом, «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав лишь один зачетный балл за девять игр.

В следующем туре «черно-белые» сыграют с ЦСКА 17 сентября, начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.