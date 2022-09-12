Бикфалви отметил важность победы над «Торпедо»

Лидер екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви высказался о победе над московским «Торпедо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0, оба гола забил румынский полузащитник.

«Хочу сказать спасибо всем нашим футболистам, тренерскому штабу. Мы знали, что эта победа будет. Она важна для самочувствия, уверенности», - приводит слова легионера клубная пресс-служба.

После девяти сыгранных туров на счету «Урала» четыре очка. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от зоны переходных матчей на три пункта.

Следующий поединок в чемпионате России екатеринбургский клуб проведет на своем поле с грозненским «Ахматом».