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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бикфалви отметил важность победы над «Торпедо»

 
12 Сентября 2022 • 10:18 Комментировать
Урал
2:0
Торпедо Москва
окончен

Лидер екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви высказался о победе над московским «Торпедо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0, оба гола забил румынский полузащитник.

«Хочу сказать спасибо всем нашим футболистам, тренерскому штабу. Мы знали, что эта победа будет. Она важна для самочувствия, уверенности», - приводит слова легионера клубная пресс-служба.

После девяти сыгранных туров на счету «Урала» четыре очка. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от зоны переходных матчей на три пункта.

Следующий поединок в чемпионате России екатеринбургский клуб проведет на своем поле с грозненским «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Эрик Бикфалви
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