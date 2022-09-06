Кутепов высказался о переходе Кокорина в кипрский «Арис»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился мнением о переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в кипрский «Арис» на правах годичной аренды.

Экс-игрок сборной России выразил надежду на то, что в новом клубе 31-летний Кокорин сможет реанимировать свою карьеру.

«Саше желаю удачи. Конечно, справится, он сильный парень. Должен стать звездой на Кипре? Посмотрим, будущее покажет», — приводит слова Кутепова ТАСС.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Всего в составе «фиалок» футболист провёл 11 матчей и не отметился в них результативными действиями.