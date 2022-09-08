Новичок «Урала» Влут рассказал, что советовался с Промесом перед переездом в Россию

Новичок «Урала» Рай Вулт рассказал, что перед переходом в российский клуб он советовался с нападающим «Спартака» Куинси Промесом.

«Я общался с Куинси Промесом. Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отозвался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига с хорошими командами», — цитирует Влута официальный сайт екатеринбургского клуба.

Также 27-летний голландец отметил, что разговор с Промесом не стал ключевым фактором в его решении выбрать РПЛ, но поспособствовал ему.

Ранее нападающий выступал за «Астану». В текущем сезоне Влут провёл за казахстанскую команду 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Ранее он также выступал за ПСВ, воспитанником которого и является.