Ганчаренко: «После незабитого пенальти всё пошло в нашу пользу»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, и Виктор Ганчаренко, главный тренер клуба, доволен матчем. Он прокомментировал обстоятельства первой победы в сезоне.

- Наверное, и у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали. В начале игры чувствовали себя нервозно. Во втором тайме немножко успокоились. Ситуация с незабитым пенальти повернула игру в другую сторону. Эта ситуация придала нам сил, - цитирует специалиста пресс-служба «Урала».

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Урал» сразится дома с .оставшимся без главного тренера «Ахматом».