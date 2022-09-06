Ле Таллек заявил о своём желании выступать за сборную России

Французский новичок «Торпедо» Дамьен ле Таллек, имеющий российский паспорт, оценил свои шансы когда-нибудь выступить за сборную России.

32-летний футболист признался, что имеет желание сыграть за национальную команду из нашей страны, однако в данный момент у него такой возможности нет.

«Я просил ФИФА три года назад, то там сказали «нет». Да, я хочу, просил, но ФИФА отклонила просьбу.

Почему? Потому что я играл за сборную Франции. Поэтому у меня нет шансов сыграть за сборную России», — приводит слова ле Таллека ТАСС.

Напомним, ранее полузащитник выступал за молодёжные сборные Франции различных возрастов, однако за первую команду «трёхцветных» ему дебютировать так и не удалось. Самым известным клубом в карьере ле Таллека является дортмундская «Боруссия», в составе которой футболист провёл восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.