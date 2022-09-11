Тарханов прокомментировал неудачу «Торпедо»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, а вот «Торпедо» остается единственной командой без побед. Ситуацию прокомментировал Александр Тарханов, бывший наставник клуба.

- У «Торпедо» в атаке был расчёт только на ошибку соперника. У них были шансы выйти вперед, но не после осмысленных действий, а скорее спонтанно. Подходов к штрафной и розыгрыша мяча было мало, а брака в передачах слишком много. Видно, что игроки слишком долго работают с мячом, долго думают, - заявил Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сразится дома с земляками из ЦСКА.