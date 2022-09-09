​Канчельскис назвал настоящий народный клуб России – это не «Спартак»

«Спартак» часто называют народной командой, но Андрей Канчельскис, который в своё время поиграл даже у сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», не согласен с таким прозвищем москвичей.

«Народная команда России - «Торпедо», а не ваш «Спартак» или «Зенит», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

«Торпедо», как мы знаем, вернулось в топ-дивизион России по итогам прошлого сезона. Впрочем, стартовый отрезок Премьер-лиги «автозаводцы» провели неважно. В восьми турах «Торпедо» набрало всего лишь один балл. Как следствие, команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В воскресенье, 11 сентября, «Торпедо» сыграет против «Урала», у которого тоже один балл в кармане.