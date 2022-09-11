Игнатьев описал главные проблемы «Торпедо»

В девятом туре чемпионата России между собой сошлись аутсайдеры - «Урал» и «Торпедо». Счастье в этом матче привалило екатеринбургской команде, которая выиграла со счетом 2:0. Успех стал первым для «Урала» в текущем сезоне, а вот «Торпедо» остается единственной командой без побед. Своим мнением о причинах неудач автозаводцев поделился Борис Игнатьев - человек, близкий к «Торпедо».

- У команды невысокий уровень мастерства, и только волевой запал и хорошая психологическая устойчивость помогут этим игрокам решать большие задачи. Это непростое дело. Уровень индивидуального мастерства, конечно же, далек до желаемого. Вот такие я вижу главные проблемы, - цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В следующем, десятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сразится дома с земляками из ЦСКА.