Экс-тренер «Торпедо»: «Когда пришёл Геркус, всё стало рушиться на глазах»

Бывший тренер «Торпедо» Виктор Лосев поделился мнением о появлении Ильи Геркуса в московском клубе.

Напомним, в настоящий момент Геркус исполняет обязанности президента «Торпедо», ранее он занимал пост директора по стратегическому развитию «автозаводцев».

«У нас была хорошая коммуникация — с Денисом Масловым и спортивным директором Максимом Ляпиным. Эти люди делали многое для команды, что скрыто от глаз болельщиков и специалистов. Когда зашёл Геркус, то уже пошёл другой процесс. Всё стало рушиться на глазах. С приходом Геркуса многие игроки потеряли фокус — ребята не понимали, что с ними будет», — приводит слова Лосева «Чемпионат».

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе лишь одно набранное очко. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 11 сентября против «Урала». Начало — в 13:00 по московскому времени.